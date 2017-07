Villingen-Schwenningen Integration mit frohen Liedern

In Kooperation mit der Friedensschule, sangen und tanzten Kinder zusammen mit einer dritten Klasse zu dem von Integra selbstentwickelten Song "Ohne Kalam". Das Besondere dabei war, dass auch die Schulkinder sich angeregt fühlten, eigene Textideen einzubringen, sodass neben dem Solo die Schülerinnen in kleinen Gruppen auf Deutsch, Russisch und Arabisch sangen, bevor die Integra-Kinder als "Überraschungsgäste" am Ende ihren Beitrag leisteten. Das Lied enthält die Botschaft, dass alle Kinder auch ohne viel Geld glücklich sein können, da sie viel zu lachen haben, weil sie tolle Sachen machen.

Diese Bühnenerfahrung soll die Flüchtlingskinder in ihrem Selbstbewusstsein stärken, da sie sich trotz widriger Lebensumstände angenommen und wichtig fühlen konnten. Integra VS bietet zukünftig daher auch anderen Kindereinrichtungen die Möglichkeit der Zusammenarbeit für bestimmte Projektideen. Auch bietet Integra VS allen Kindern beim Sommer-Ferienprogramm der Stadt die Chance, ähnliche Erfahrungen mit den Flüchtlingskindern zu machen.

Zu sehen und zu hören sind die Flüchtlingskinder bei der "Langen Tafel" am Samstag, 15. Juli, wo sie ab 19 Uhr ihr Musikprojekt vorstellen und zum Mitsingen motivieren wollen.