Villingen-Schwenningen Instrumenten erste Töne entlockt

Die vereinseigenen Ausbilder erläuterten die sechs Blasinstrumente Querflöte, Horn, Klarinette, Tuba, Trompete und Saxofon. Dabei ermöglichten sie den Kindern ihren Wahlinstrumenten erste Töne zu entlocken.

Wangler berichtete von der Möglichkeit, ab dem ersten Schuljahr in der Grundschule Tannheim innerhalb er Blockflöten-AG ein Basiswissen zu erwerben. Für die im Alter von rund zehn Jahren beginnende Grundausbildung am Instrument stufte er den Zeitbedarf auf zwei bis vier Jahre ein. Die erfolgreiche Absolvierung der Leistungsabzeichen Junior in Bronze, Silber und Gold nannte er eine Bestätigung des musikalischen Fortschritts. Wangler erinnerte daran, dass es nach zwei Jahren Grundausbildung möglich ist, erste Erfahrungen in der Gemeinschaft und mit dem Spiel in einem Orchester zu sammeln. Hierfür besteht eine Kooperation mit dem Musikverein Brigachtal. Das Jugendorchester unter der Leitung von Christine Wigant war es auch, welches den Vorspielnachmittag eröffnete und dem Publikum die Instrumente vorstellte. Es folgten Solovorträge von Brigachtaler.