Villingen-Schwenningen Innovationspreis 2017 ist jetzt ausgeschrieben

Schwarzwald-Baar-Kreis. Bis zum 31. Mai können sich kleine und mittelständische Unternehmen des Landkreises aus Industrie, Handwerk und technologischer Dienstleistung mit innovativen Produkten, Verfahren und technologischen Dienstleistungen um Dr.-Rudolf-Eberle-Preis bewerben. Es winken Preise in Höhe von insgesamt 50 000 Euro. Der seit 1985 jährlich verliehene Innovationspreis ist fester Bestandteil in der Innovationskultur des Landes, so der Initiator. Darüber hinaus verleiht die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft GmbH (MBG) zusätzlich einen Sonderpreis in Höhe von 7500 Euro. Am Wettbewerb beteiligen können sich in Baden-Württemberg ansässige Unternehmen mit maximal 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von nicht mehr als 100 Millionen Euro. Der Sonderpreis der MBG richtet sich an junge Unternehmen, die nicht älter als zehn Jahre sind und mit bis zu 100 Beschäftigten einen Umsatz von maximal zehn Millionen Euro erzielen. Es gibt folgenden Bewertungskriterien: technischer Fortschritt, besondere unternehmerische Leistung sowie nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg. Alle drei müssen erfüllt werden.

Weitere Informationen: www.innovationspreis-bw.de Rückfragen bei Daniela Jardot, Telefon 07721/922 121 und jardot@vs.ihk.de