Villingen-Schwenningen Innenhoffestival (maz)

VS-Villingen. Gut gelaunt stellten denn die Vertreter des Rock- und des Folk-Clubs, des Kommunalen Kinos Guckloch, des Jugend- und Kulturzentrums K3 und des Çaba Kulturvereins das Programm bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar vor. Ist das Bankinstitut doch wieder als Hauptsponsor mit im Boot, und das jederzeit gerne, unterstreicht Gerhard Vetter, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Es sei einfach toll, welches Engagement das Team seit Jahren an den Tag lege und ein Festival mit einem so abwechslungsreichen Programm über neun Tag hinweg auf die Beine stelle. "Das ist einmalig in der Region."

Konzerte und Kabarett, aber auch Theater und ein Mundartvormittag erwartet die Besucher zwischen Freitag, 25. August, und Samstag, 2. September. Und jede Menge Spaß und Stimmung, sind sich die Macher sicher. "Das Programm ist dieses Jahr sehr rocklastig", freut sich Jürgen "Jogi" Kern vom Rockclub auf so manchen heißen Sommerabend. Schon zum Auftakt gehe es im Innenhof sicherlich ab, wenn die Brassband "Cobrass" loslegt und Musik zum Tanzen spielt. In die Beine gehe sicherlich auch der Rhythmus der Reggaeband "Black Prophet am Samstag, 26. August, stellt Sybille Roth vom vom Jugend- und Kulturzentrum K3 fest. Ein "Überraschungspaket" kündigt Kern mit der Lesung von Stefan Pflaum bei der Matinee am Sonntag, 27. August an, den dieses Jahr die Muettersproch-Gesellschaft "A Brig und Breg" ausrichtet. Es sei eben typisch für das Innenhof­festival, immer wieder Mut zum Experiment zu beweisen.

Beim Kabarett mit Stephan Bauer gebe es dann abends viel zu lachen, erklärt Mustafa Karakolcu vom Çaba Kulturverein, während am Montag, 28. August, seit langem einmal wieder Theater im Mittelpunkt steht und zur Vielfalt des Festivals beiträgt: Die Regisseurin Verena Müller-Möck hat eine Komödienfassung des Films "Wir sind die Neuen" geschrieben und bringt sie in einer Produktion des "Theater im deutschen Haus" aus St. Georgen auf die Bühne. Gerade jüngere Leute spreche wohl das Konzert mit "Playing Savage" am Dienstag, 29. August, an, schätzen Sybille Roth und Jogi Kern. In Österreich laufe der Funk- Rock jedenfalls schon unermüdlich im Radio, einmal mehr sei es gelungen, eine Band für ihren ersten Auftritt in ganz Süddeutschland nach Villingen zu holen.