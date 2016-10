Villingen-Schwenningen Innenausbau bis Weihnachten fertig

VS-Pfaffenweiler. Schon vor fünf Jahren nach der Renovierung der Kirche habe man angedacht, mittelfristig auch den Pfarrsaal renovieren und sanieren zu müssen, erklären Markus Hettich, Anne Swietlick, Axel Zimmermann und Pastoralreferentin Elisabeth Auer.

Der Pfarrsaal diente in den vergangenen 45 Jahren nicht nur der Pfarrgemeinde, sondern der ganzen Dorfgemeinschaft. Die vielen Belegungen haben im Laufe der Jahre zum einen seine Spuren hinterlassen und zum anderen galt es, die Gebäudetechnik, wie undichte Fenster, Abwasserleitungen, Energetik, Heizungsanlage und Elektrik für das nächste halbe Jahrhundert auf den neuesten Stand zu bringen. Mitte Juli wurde mit den "Abrissarbeiten" begonnen. Sehr fleißig brachte sich die Jugend mit ein, und trotz Ferien standen immer bis zu zehn Helfer zur Verfügung. Rund 20 Tonnen Bauschutt wurde abgefahren. Wenn es jetzt an die Feinarbeiten geht, kann nicht mehr alles in Eigenleistung erbracht werden, auch Fachfirmen gehen ans Werk. Der Pfarrsaal soll nicht nur einladender werden, er wird auch zum Kirchplatz hin mit einem Zugang geöffnet, sondern auch zum Pfarrgarten hin mit einem barrierefreien Zugang. Zum Nulltarif ist dies nicht zu haben. Rund 185 000 Euro müssen einkalkuliert werden. Aus Rücklagen, Darlehen aus Eigenmitteln finanziert und Spenden sind knapp zwei Drittel eingeplant. Die Erlöse aus eigenen Veranstaltungen sowie von Gemeinde- und Dorffest fließen mit ein, aber das weitere notwendige Spendenaufkommen sollte rund 27 000 Euro betragen, wovon die Hälfte beisammen ist. Das Erzbischöfliche Ordinariat bringt sich mit einem Zuschuss von 20 000 Euro ein, und unterstützt jeden gespendeten Euro mit 20 Cent. Im Laufe der Planungen wurde klar, erklärt der Vorsitzende des Bauausschusses Markus Hettich, dass es eines zweiten Bauabschnitts bedarf, insbesondere für die Fassadenarbeiten.

Ein Planungsentwurf ist zwar angedacht und vorläufig erstellt, der Zeitraum steht aber nicht fest, der hängt von den zur Verfügung stehenden Mitteln ab. Im nächsten Jahr ist das 50-jährige Weihejubiläum der neu aufgebauten Kirche und das will man entsprechend begehen.