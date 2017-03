Villingen-Schwenningen Initiative Regenbogen beigetreten

Der Kirchengemeinderat beschäftigt sich schon seit 2012 mit dem Thema Homosexualität und Kirche. Vielen ist dabei erst deutlich geworden: Christliche Lesben und christliche Schwule in der Kirche haben es immer noch schwer, so anerkannt zu werden, wie sie sind. Sie bringen sich ein in die Gemeinde und haben zum Beispiel den Wunsch nach verlässlicher Partnerschaft und kirchlicher Feier wie alle anderen auch, aber das ist in Württemberg nicht vorgesehen.

Offen sein für Lesben und Schwule

Darum hat sich der Kirchengemeinderat in seiner März-Sitzung mit deutlicher Mehrheit entschlossen, der Initiative Regenbogen beizutreten. Diese ist im Juli 2016 aus dem Bündnis Kirche und Homosexualität (BKH) heraus gegründet worden.