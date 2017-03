Villingen-Schwenningen Ingenieurdienstleister Brunel bezieht Büro in Villingen

Den hohen Bedarf an geschulten Experten bestätige auch die aktuelle Befragung "Was macht eine Stadt unwiderstehlich?“ der GEFAK (Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung). Rund 200 Unternehmen hätten sich zum Thema Fachkräfte in Villingen-Schwenningen beteiligt: Knapp 63 Prozent von ihnen gaben einen Arbeitskräftebedarf für dieses Jahr an. Jedoch seien laut Brunel etwa 81 Prozent aller Befragten zu wenig Bewerber auf dem Markt. Über 70 Prozent meinen, die erforderliche Qualifikation fehle. Laut Auswertung seien die Unternehmen mit der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften in der Region mit einem Standort faktor von 3,4 eher unzufrieden.

Der Ingenieurdienstleister kooperiere zudem bereits mit dem Innovationsnetzwerk SBH, dem Medical Mountains sowie dem TechnologyMountains und unterstützt die Mitglieder vor allem darin, die komplexen Aufgaben der Industrie 4.0 zu meistern, teilt das Unternehmen weiter mit.

Bundesweites Netzwerk

"Mit unserem bundesweiten Netzwerk holen wir spezialisierte Mitarbeiter aus anderen Teilen Deutschlands nach Villingen-Schwenningen. Damit setzen wir uns gegen den Fachkräftemangel und für die Unternehmen in der Region ein", erklärt Michael Schubert von Brunel.