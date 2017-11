VS-Schwenningen. Die Waldorfschule lädt auf Samstag, 18. November, 10 Uhr, zum Infotag ein. Schüler zeigen an diesem Tag Beiträge aus ihrem jeweiligen Unterricht. Danach haben Interessierte die Möglichkeit, Fragen zu stellen und an einer Schulführung teilzunehmen. Die 10. Klasse bietet einen Mittagsimbiss an.