Villingen-Schwenningen Infostände: Einzelhändler gegen "Nervensägen"

Lorenz, der seit zwei Jahren ein Geschäft in der Oberen Straße hat, machte den Anfang und stellte die teils so penetranten Werber an den Infoständen als erster an den Pranger. Tags darauf schon erweiterte sich der Kreis der entnervten Händler. Nicht nur Lorenz beobachtet, dass an Werbe-Tagen das Kunden-Aufkommen sinkt und, parallel dazu, auch die Umsätze nach unten zeigen. Die meisten betroffenen Geschäftsleute, so das Fazit von Julia Hertz (More&More), empfinden das Auftreten der jungen Leute als geschäftsschädigend. "An den Tagen, an denen die unterwegs sind, verlassen Passanten fluchtartig den Platz." Die Folge: Deutlich weniger Kundenfrequenz und damit weniger Umsatz. Noch ärgerlicher für sie: "Meine Kunden werden angesprochen, wenn sie in den Laden gehen möchten oder sich die Auslagen betrachten."

Ähnlich sieht dies auch Claudia Stetter, Geschäftsführerin der Parfümerie Butta. "Die sind teils wirklich sehr aufdringlich", stimmt sie in den Chor der Händler-Kritik ein. Da gehe niemand mehr in ein Geschäft, wenn diese Mitarbeiter vor einer Eingangstüre stehen. Problematisch empfindet es Stetter auch, dass ein "Nein" der Passanten nicht respektiert werde und die Werber "denen noch hinterher rennen". Das Team von "Benetton" unterstreicht die Kritik: Manche Kunden trauen sich erst gar nicht mehr in den Laden, wenn diese Leute in der Nähe seien. "Die sind zwar nicht unhöflich, aber doch sehr penetrant." Einzig die Mitarbeiter aus einem Reisebüro nahe des Zähringerkreuzes sehen die Sache mit den Infoständen etwas entspannter. "Überdreht sind die schon, aber doch freundlich und eben sehr engagiert."

Anders dagegen das Bild am Dienstag an den Infoständen. Schon fast schüchtern standen die Werber vom Bund deutscher Tierfreunde am Zähringerkreuz. Auf das Verhalten der Montags-Werber vom WWF angesprochen, bekräftigen sie: "So gehen wir nicht vor." Das Interesse der Passanten heute? "Gegen Null", meint einer und nennt den Grund. Das Verhalten der Werber vom Vortag.