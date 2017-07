VS-Villingen. Am Samstag, 15. Juli, findet von 9.30 bis 10.30 Uhr eine Informationsveranstaltung beim Verein "TaPS" in der Business BOXXVS, Wilhelm-Binder-Straße 19, dritter Stock, in Villingen statt, bei der über die Tätigkeit als Tagesmutter/Tagesvater sowie die Voraussetzungen und Qualifizierung berichtet wird. Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die eine neue berufliche Perspektive suchen und Freude am Umgang mit Kindern haben. Infos und Anmeldung bei Patricia Neugart unter Telefonnummer 07721/2 04 90 33 oder per E-Mail: patricia.neugart@taps-ev.de. Homepage: www.taps-ev.de.