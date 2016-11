VS-Schwenningen. Um Eltern die Entscheidung für eine Grundschule leichter zu machen, stellen sich die Grundschulen in Schwenningen vor. Dabei werden zum Lernkonzept und Profil auch Fragen rund um die Anmeldeverfahren beantwortet. Alle Veranstaltungen stehen Eltern und Erziehungsberechtigten von zukünftigen Schulanfängern offen. Der Informationsabend findet am Donnerstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr in der Gartenschule mit Außenstelle Rinelen statt. Tag der offenen Tür ist am Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 15 Uhr in der Neckarschule. In der Friedensschule ist der Infoabend am Donnerstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr.