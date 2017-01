Villingen-Schwenningen Informationen zur Berufsorientierung

Anhand von Good Practice Beispielen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene erfahren sie beispielsweise, welche Informationen, Förder- und Hilfsangebote zur Verfügung stehen. Ausbildung-Experten berichten zudem aus der Praxis: Mit welchen Erwartungen werden junge Geflüchtete während der Ausbildung konfrontiert und wie kann man sie darauf vorbereiten? Türöffner ins Berufsleben, wie Praktika oder Einstiegsqualifizierungen werden vorgestellt, zudem gibt es praktische Tipps für die Überwindung sprachlicher Hürden bei der Berufsorientierung. Arbeitsblätter und ausgearbeitete Praxistipps zu den Themen Berufe, Stärken und Verhaltensweisen können bei der Berufsorientierung von den BO-Coaches und Lehrenden eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es Beiträge rund um das Thema "Berufsorientierung junger Geflüchteter unterstützen".

Das planet-beruf.de-Heft für BO-Coaches und Lehrende ist Teil der Medienkombination "planet-beruf.de – Mein Start in die Ausbildung". Sie wird von der Bundesagentur für Arbeit herausgegeben. Leitmedium ist mit etwa 3,7 Millionen Besuchern jährlich das Portal www.planet-beruf.de. Im Mittelpunkt des Online-Portals stehen das Selbsterkundungsprogramm Berufe-Universum und das interaktive Bewerbungstraining. Zur Medienkombination gehören weitere Print-Produkte für Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Berufsberater.

Einzelexemplare sind in den Berufsinformationszentren (BiZ) der Agentur für Arbeit in Villingen und in Rottweil erhältlich. Gegen Gebühr können die Hefte auch bei der Bundesagentur für Arbeit angefordert werden, telefonisch 0911/12 031 015 oder an bestellung@ba-bestellservice.de.