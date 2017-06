Schwarzwald-Baar-Heuberg. Um aktuelle Entwicklungen im Stromnetzausbau sowie die Versorgungssicherheit in Baden-Württemberg und der Region dreht sich die Informationsveranstaltung, zu der die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre Mitgliedsunternehmen am Dienstag, 4. Juli, 14 Uhr, in die IHK, Romäusring 4, VS-Villingen, einlädt. Zu Gast sind unter anderem Vertreter des Umweltministeriums, des Zentrums für Energie- und Wasserstoffforschung (ZSW), des zuständigen Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW sowie der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS). Im Zuge der Energiewende findet seit einigen Jahren ein Umbau des gesamten Energieversorgungssystems statt. Antworten auf Fragen sollen den Unternehmern aus der Region im Rahmen der Informationsveranstaltung am 4. Juli gegeben werden. Um Anmeldung wird gebeten: über die Homepage der IHK Rubrik "Veranstaltungen", oder direkt per E-Mail an trogisch@vs.ihk.de.