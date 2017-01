Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Landwirtschaftsamt, veranstaltet für alle Milchviehhalter den "13. Überregionalen Milchviehtag Baar-Heuberg". Er findet am Mittwoch, 8. Februar, in Bad Dürrheim-Oberbaldingen, Gasthaus "Hirschen" von 9.45 bis 16 Uhr statt. Folgende Themen sind vorgesehen: Milchviehfütterung, ist weniger Kraftfutter mehr? Thomas Jilg, LAZBW Aulendorf, Grundfutter 2016, mehr Masse als Klasse? Elmar Hink, Beratungsdienst Schwarzwald, Lösungsansätze für integrierten EDV-Einsatz in der Melk- und Fütterungstechnik und im Herdenmanagement, Friedrich Bürkle, praktischer Landwirt in Loßburg. Alle interessierten Landwirte sind eingeladen.