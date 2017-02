Villingen-Schwenningen Informationen über Häser, Schemen und Rollen

Ziel der Veranstaltung ist es, den Mäschgerle und Maschgere möglichst alle Fragen rund um die Fasnet und zum richtigen Anziehen der Häser zu beantworten. Zur Einstimmung berichtet Zunftarchivar Michael Bohrer in einem informativen Vortrag über das Leben und künstlerische Wirken der Häsmolerfamilie Fischer.

An verschiedenen Stationen können sich die Besucher dann umfassend informieren. An einem Stand wird zum Beispiel gezeigt, was der Narro unter das Häs anziehen kann, um richtig füllig zu wirken.

An weiteren Ständen informieren Ratsherren über Häser, Schemen und Rollen. Die Besucher haben die Möglichkeit, das Anlegen der Rollen oder das Binden der Häshose unter Anleitung selbst zu probieren.