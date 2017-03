Villingen-Schwenningen. Ein Arzt-Patienten-Forum zum Thema Cataract (Grauer Star) und Makuladegeneration findet am Donnerstag, 23. März, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek am Muslenplatz, Karl-Haag-Saal, In der Muslen 2, Schwenningen statt. Der Eintritt ist frei. Referent ist Jens Eckert, Facharzt für Augenheilkunde in VS.