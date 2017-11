Villingen-Schwenningen Informationen über das Hochschulstudium in Tuttlingen

Welcher der mehr als 8000 Bachelor-Studiengänge in Deutschland ist der passende für mich? Und wie läuft so ein Studium überhaupt ab? Die Fakultät Industrial Technologie (ITE) am Hochschulcampus Tuttlingen informiert Interessierte über das Studieren – im Speziellen über die Bachelor-Studiengänge Medizintechnik, Mechatronik, Produktionstechnik, Ingenieurpsychologie und Werkstofftechnik sowie über das Einstiegssemester Orientierung Technik. In Schnuppervorlesungen und bei Führungen lernen Schüler die Hochschule kennen.

Eine Informationsveranstaltung zu den Master-Studiengängen Angewandte Materialwissenschaften und Mechatronische Systeme findet am 7. Dezember von 18 bis 20 Uhr am Hochschulcampus Tuttlingen, Kronenstraße 16 in Tuttlingen statt.