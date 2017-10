Villingen-Schwenningen Informationen über betriebliche Altersvorsorge

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. Oktober, ab 17.30 Uhr in der IHK, Romäusring 4, in Villingen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Referenten sind Thomas Schanz und Silke Scholer von der Unternehmensberatung Kern Mauch & Kollegen GmbH. Aus Sicht des Gesetzgebers haben zu wenige Menschen in Deutschland eine betriebliche Altersversorgung. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen und Geringverdiener nutzen die Vorteile der Betriebsrente kaum. Hauptthema der Veranstaltung wird deshalb sein, welche Vorteile mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz, beispielsweise durch die öffentliche Förderung, für die Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter verbunden sind. Informationen erteilt Lena Schmiedeknecht, Telefon 07721/92 23 48, E-Mail schmiedeknecht@vs.ihk.de. Anmeldungen sind im Internet unter www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de (Rubrik Veranstaltungen) möglich.