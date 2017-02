Schwarzwald-Baar-Kreis. Im März finden für die Landwirte des Schwarzwald-Baar-Kreises die Informationsveranstaltungen zum so genannten Gemeinsamen Antrag 2017 statt. Folgende Abendveranstaltungen sind jeweils um 20 Uhr geplant: Freitag, 3. März, Gasthaus Löwen in Schönenbach, Dienstag, 7. März, Gasthaus Kreuz in Neuhausen, Mittwoch, 8. März, Gasthaus Rebstock in Schonach, Dienstag, 14. März, im Gasthaus Hirschen in Oberbaldingen und Donnerstag, 16. März, Gasthaus Kranz in Behla.