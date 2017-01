Einen Infonachmittag des Regionalbüros Fortbildung bietet die Stadtbibliothek am Muslenplatz am Donnerstag, 9. Februar, von 15.30 bis 17.30 Uhr. VS-Schwenningen. Es besteht wieder die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung kostenfrei und neutral zu allen Fragen der beruflichen Entwicklung informieren und beraten zu lassen. Ulla-Britt Voigt, Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung Schwarzwald-Baar-Heuberg, steht für alle Fragen rund um den Beruf zur Verfügung. "Neustart, Karriere und Wiedereinstieg", so Voigt, "sind einige der Stichworte, die für jeden Berufstätigen irgendwann wichtig werden. Schon lange gibt es nicht mehr die klassische berufliche Laufbahn, die mit einer Ausbildung beginnt, dann zu einem Arbeitsvertrag bei einem Unternehmen mit der ähnlichen Aufgabenstellung führt und die bis zur Rente bei diesem Arbeitgeber Sicherheit bietet." Berufsalltag bedeute heute Aufgaben-, Arbeitgeber- und Ortswechsel sowie auch häufig den Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung und könne immer Zeiten der Arbeitssuche beinhalten. Die berufliche Weiterbildung ist eine Chance, um fit auf diese neuen Anforderungen zu reagieren und so im Arbeitsleben "den Kopf oben behalten zu können". Mit der Frage "Was passt zu mir und meiner beruflichen Situation?", beschreibt Voigt den Schwerpunkt ihrer Beratung und bietet eine Orientierung an, um den beruflichen Weg gemeinsam zu entwickeln.