VS-Schwenningen (ewk). Mit der Geburt eines Kindes stellen sich für viele werdende oder frischgebackene Eltern eine Vielzahl von Fragen: Mit welchen Hilfen und Leistungen kann ich rechnen? Wo finde ich den richtigen Ansprechpartner für mein Anliegen? Bekomme ich Elterngeld nach einem Minijob? Was ist Elterngeld Plus? Wie beantrage ich die Elternzeit beim Arbeitgeber? Beim Info-Abend des Diakonischen Werkes am Dienstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, in der VHS Metzgergasse informieren die Diplom-Sozialarbeiterinnen in der Schwangerenberatung, Kirsten Grönitz und Karin Bürk-Jakober, über die Vielzahl von Angeboten für junge Eltern und Familien. Die Fachfrauen beantworten individuelle Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. Dazu liegen Infobroschüren zum Mitnehmen aus. Die Abende finden statt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und der evangelischen Erwachsenenbildung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos unter www.diakonie-sbk.de