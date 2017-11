Villingen-Schwenningen Information durch die Luftrettung

Klinik-Geschäftsführer Matthias Geiser sprach in seiner Begrüßung von 50 000 stationären und 150 000 Ambulanten Patienten pro Jahr, die von den beiden Häusern in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen zentralversorgt werden. Dazu gehöre sowohl die Zentrale Notaufnahme als auch die Luftrettung, die zu besichtigen die beiden Sektionen des Wirtschaftsrates gekommen waren. Geiser sprach von einer umfangreichen und teuren Vorhaltung der beiden Einrichtungen, "die nicht so finanziert wird, wie wir uns das vorstellen". Allein die Bereitstellung der Notfallärzte für die Hubschrauber verschlinge 500 000 Euro pro Jahr.

Direkt am Klinikum wurden gerade die erste 24-Stunden-Station in Baden-Württemberg und damit ein neuer Airbus-Helicopter des Typs H-145 – hochmodern und extrem leise – in Betrieb genommen, den Gästen vorgestellt von Krystian Pracz, dem Vorstandsvorsitzenden der DRF Stiftung Luftrettung. Der unterirdische Verbindungsgang zwischen Landeplatz und Notaufnahme zur schnellstmöglichen Versorgung von Unfallopfern, Menschen mit Herzinfarkt oder Schlaganfall, beeindruckte. Bernhard Kumle, Direktor der Zentralen Notaufnahme, informierte die Wirtschaftsratsmitglieder über die Kriterien zur Dringlichkeit von Behandlungen. Priorität habe die Lebensbedrohung, Wartezeiten für weniger schwerwiegende Gesundheitseinschränkungen könne man bei 44 000 Patienten pro Jahr nicht verhindern, so Kumle, der im Schockraum die Möglichkeiten der Lebensrettung zeigte.

Ein Problem der Notaufnahme sei, dass viele Menschen, immerhin 60 Prozent aller Ankommenden, die Notaufnahme mit einer niedergelassenen Arztpraxis gleichsetzen und als "Selbsteinweiser" mit ihren Beschwerden vor allem in den Abendstunden und am Wochenende kämen. Mit der Versorgung von 230 Schwerstverletzten pro Jahr liege die Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums deutschlandweit auf Rang drei.