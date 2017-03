Villingen-Schwenningen. Einen Informationsabend rund um das Thema Brennstoffzellenheizung veranstalten die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) am Dienstag, 28. März. Ab 18.30 Uhr erhalten die Interessierten von SVS-Energieberater Bernd Deutschbein, Experten des Heizungsherstellers Viessmann sowie der Firma Heizung Winkler alles Wissenswerte zur Brennstoffzellenheizung. Die Veranstaltung findet in der Energie-Quelle auf dem Gelände der Stadtwerke, Pforzheimer Straße 1, Villingen, statt. Das Angebot ist kostenlos. Die SVS bittet um Anmeldung bis Freitag, 24. März, Telefon 07721/40 50 48 03 (Christiane Hölle) oder per E-Mail an marketing@svs-energie.de.