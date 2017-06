Villingen-Schwenningen Infoabend der Malteser

VS-Villingen. Willkommener Besuch auf vier Pfoten: Die Malteser Besuchshundeteams sind in der Region Villingen regelmäßig in Senioren- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zu Besuch, denn es habe sich gezeigt, dass Hunde einen besonderen Zugang zum Menschen haben. Sie seien vorurteilsfrei und könnten die Einsamkeit nehmen, gerade auch bei Menschen mit Demenzerkrankungen.