VS-Villingen. Für Eltern, die ihr Kind für die fünfte Klasse im nächsten Schuljahr an der Bickeberg­schule anmelden möchten, findet am Dienstag, 14. Februar, 19.30 Uhr, in der Mensa eine Vorstellung der Schule statt. Ein Tag der offenen Tür ist am Samstag, 18. März, 11 bis 15 Uhr.