Villingen-Schwenningen Info

Villingen-Schwenningen. Am Rande des Handgranatenprozesses vor dem Landgericht in Konstanz wurde am Donnerstag ein äußerst brisantes Detail über ein anderes, noch laufendes, zweites Verfahren bekannt. Es heißt "Verfahren Rubel" – und die Ermittlungen laufen noch auf Hochtouren.

Ein Ermittler der Kriminalpolizei packte im Zeugenstand aus: Die Firma sei am 14. November 2015 durch die Stadt Villingen-Schwenningen als Bewachungsfirma genehmigt worden – "aber sie hat ab Mitte August bis zur tatsächlichen Genehmigung im November schon gearbeitet" und Aufträge übernommen, quasi als Subunternehmen eines anderen Auftragnehmers, so der Kriminalpolizist. Dazu gehörten laut Zeugenaussage auch Bewachungsdienste an der Bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge, kurz Bea, in Villingen. Das Villinger Unternehmen sei in diesem Fall als Subunternehmen für eine Firma aus Lörrach aufgetreten, zu einem Stundenlohn von 14 Euro. Die Angeklagten und die Zeugen während des Prozesses, die in diesem Gewerbe für das Unternehmen arbeiteten – teilweise auch ohne Vertrag, offenbar eher gefallenheitshalber für einen guten Freund – berichten lediglich von einem Stundenlohn um neun Euro.

Es geht also um Geld, sehr viel Geld. Rund eine Viertelmillion Euro soll die Bewachungsfirma, gegründet von drei Männern, die der Firma jeweils den Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens liehen, kassiert haben. Derjenige, den sie als den "Big Boss" bezeichnen, spricht tschechisch und verfolgte den Prozess am Landgericht Konstanz von der Anklagebank aus mit eisiger Miene, eine Dolmetscherin stets an seiner Seite.