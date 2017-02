Villingen-Schwenningen Das Programm

Was ihn dieses Jahr freut: "Es sind beeindruckend viele Panorama-Filme dabei, die breiter als 16:9 sind." Diese nimmt er bei seiner Vorauswahl bevorzugt in das Programm, "wir sind schließlich das Panorama-Festival". Überrascht ist Hoyer darüber hinaus, von den technischen Sprüngen im Vergleich zur vorherigen Auflage. "Da sind zum Teil technische Evolutionen dabei, das hätte ich nicht gedacht."

Und es gibt noch mehr Gründe, sich auf die Showblocks zu freuen: "Wir haben bei drei Produktionen sogar Live-Musik dabei!" So werden die Rapper von "Rap Squad One" auf der Bühne auftreten, darüber hinaus gibt es bei der Produktion "Grönland – eine Reise durch das Eis" (Maximilian Mutzhas und Birgit Hofmann) eine musikalische Untermalung. Außerdem wird die Show "slow and fast" von Bernhard van Riel und Thomas Wenk durch Studenten der Musikhochschule Trossingen mit Musik interpretiert.

Drei Specials an drei Tagen

Umrahmt werden die drei Showblöcke am Freitag (ab 20 Uhr), Samstag (14 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) von den Festival-Specials. Am Freitagabend (18 Uhr) darf sich das Publikum auf die beliebte Medienreportage 100% VS von Michael Hoyer und Michael Kienzler mit Geschichten und Persönlichkeiten aus der Doppelstadt freuen. Am Samstag (20 Uhr) präsentiert Reiner Harscher seine "Leinwand-Safari" Sehnsucht Afrika mit emotionalen Fotos, Filmszenen und außergewöhnlichen Luftaufnahmen. Die etwas andere Weltreise von Michael Wigge steht am Sonntag (13 Uhr) im Mittelpunkt: Als Selbstversuch reiste er 35 000 Kilometer durch vier Kontinente und elf Länder – ohne auch nur einen Cent mitzunehmen.

Das internationale Medienfestival findet vom 10. bis zum 12. März in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Im Mittelpunkt stehen die Showblocks mit eingereichten Medienproduktionen, die dem Publikum auf einer 18 mal 6,25 Meter großen Leinwand präsentiert werden. Zusätzlich gibt es die Medien-Specials "100% VS", "Sehnsucht Afrika" und "Ohne Geld ans Ende der Welt." Angeboten werden am Freitag und Samstag darüber hinaus 13 Workshops und Seminare , im Foyer wird es zudem eine 4K-Fotoausstellung sowie Infopoints von namhaften Medienfirmen geben. Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.medienfestival.net