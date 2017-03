Villingen-Schwenningen Info

Vor allem die Stimmung in der Arena überraschte ihn. "Die Atmosphäre in einem Fußballstadion ist ganz anders als zum Beispiel in einem Leichtathletikstadion", so Nolte, der zum ersten Mal in der Münchner Arena war, nach dem Spiel. Auch Andrea Schäuble war das erste Mal dort. Ihre Tochter Maren war zwischenzeitlich auf Autogrammjagd. Beim Besuch des Trainingsgeländes des FC Bayern hoffte sie, die ein oder andere Unterschrift der berühmten Fußballspieler zu ergattern. "Am liebsten von Joshua Kimmich", schwärmt die Jugendliche, während sie versucht, mit ihrem Smartphone ein gutes Foto von ihrem Lieblingsspieler zu knipsen.

Nach der Übernachtung und einem ausgiebigen Frühstück im Hotel Leonardo im Münchner Olympiapark durfte die Lesergruppe beim Training an der Säbener Straße zuschauen. An diesem Morgen stand eine Einheit für die Ersatzspieler, die am Abend zuvor nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen sind, auf dem Programm. So bekamen die Zuschauer neben Kimmich auch Thomas Müller, Philipp Lahm und Jerome Boateng aus nächster Nähe zu sehen.

Vor der Heimfahrt in den Schwarzwald gab es für die Reisegruppe nochmals einen Stopp an der Allianz-Arena. In der FC Bayern-Erlebniswelt hatten die Fußballfans Zeit, die beeindruckende Historie des Clubs auf multimediale Weise zu erleben. Mittelpunkt des über 3000 Quadratmeter großen Vereinsmuseums sind die 26 Meisterschalen. Auf Hochglanz poliert funkelten diese den Besuchern entgegen. Jede in einer eigenen Vitrine, zieht sich die Schalen-Sammlung in einer langen Reihe durch die Ausstellung. "Das Rahmenprogramm war super", lobt Carmen Diechle die Organisation von AB Sport-Event. Die Oberndorferin hat ihrem Mann Ottmar die Fußballreise zum Geburtstag geschenkt. "Es hat perfekt gepasst, als ich das Angebot in der Zeitung gesehen habe", erzählt die Frau, "und das Preis-Leistungs-Verhältnis war top", lobte sie.

Das Vorteilsprogramm Abo-Bonus des Schwarzwälder Boten hält jede Woche attraktive Angebote für die Abonnenten der Zeitung bereit. Ob Verlosungen, Vergünstigungen oder exklusive Veranstaltungen, die Aktionen sind vielfältig. Auch die zweitägige Leserreise zum Fußballspiel nach München war Teil des Abo-Bonus-Programms. Sport-Event aus Schifferstadt, Veranstalter für Sportreisen, organisierte und begleitete die Reise. Die teilnehmenden Abonnenten des Schwarzwälder Boten bezahlten hierfür einen vergünstigten Preis. Künftig sind weitere Fahrten dieser Art geplant.