Villingen-Schwenningen Info zu Breitband

Der Auftakt der Veranstaltungsreihe findet für den östlichen Landkreis am 22. November ab 17 Uhr in der IHK in VS-Villingen statt. Im Mittelpunkt stehen die Gebiete Villingen-Schwenningen, Unterkirnach, Mönchweiler, Königsfeld, Niedereschach, Dauchingen, Tuningen, Bad Dürrheim und Brigachtal. Weitere Informationsveranstaltungen folgen Anfang 2018. Zum Start der Offensive macht das Breitbandmobil vor Ort Halt bei der IHK. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten: www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de.