Villingen-Schwenningen Info-Abend der Stadt über Zielplanung

Villingen-Schwenningen. In einer Informationsveranstaltung am Montag, 6. Februar, soll dem Gemeinderat, Vertretern anderer städtischer Beiräte, Vereinen und Verbänden aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft sowie interessierten Bürgern die Gelegenheit gegeben werden, sich die Strategische Zielplanung durch die KGSt erläutern zu lassen. Alle Interessierten sind um 17 Uhr ins Münsterzentrum, Kanzleigasse 30, Villingen, eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Sitzungssaal ist barrierefrei zu erreichen. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wurde von der Stadt VS beauftragt, um für künftige kommunale Herausforderungen und Chancen des Oberzentrums Spielräume in der städtischen Finanzplanung aufzuzeigen.