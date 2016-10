Villingen-Schwenningen Industriemeister statt Akademisierungswahn

Nach einer Tätigkeit bei Helios-Ventilatoren, weitergebildet an der Feintechnikschule, sei er nun Fertigungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen der Region, zuständig für die Disposition und die Arbeitsvorbereitung. Durch die enge und bessere Beziehung zu den "Top-Lehrern" der Schule habe jeder gute Chancen, auch schwierigste Themen zu lernen. Zwar erfolge die Arbeit später nicht immer nach dem Lehrbuch, aber das Nachdenken über die Inhalte in dem einen Jahr der Weiterbildung helfe, sich auch in schwierigen praktischen Situationen, etwa Personalgesprächen, zurecht zu finden. "Nicht Probleme, sondern Lösungen will die Praxis" und "Bildung sei der Schlüssel zur Lösung", meinte Andris. Andere studierten bis sie 30 seien, er habe durch das eine Jahr Weiterbildung an mit "Herzblut und Power" eine gleichwertige oder sogar bessere berufliche Position erreicht.

Wissenschaftlich bewiesen

Diese Erfahrung deckt sich mit wissenschaftlichen Untersuchungen, zum Beispiel von Julian Nida-Rümelin. Denn im Zuge der Diskreditierung von praktischer Ausbildung und eines Akademisierungswahns studieren immer mehr junge Menschen, die dann aber möglicherweise entweder an Universität oder Hochschule scheitern oder, wenn sie sich bis zum Abschluss durchquälen, am Ende garantiert nicht ihrer Qualifikation gemäß eingesetzt werden können und insofern besser etwas anderes gemacht hätten.