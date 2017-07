Villingen-Schwenningen Industrie 4.0: So geht Zukunft

VS-Schwenningen. Die Lernanlage bestehe aus realen Industriekomponenten, die auch in den Betrieben vorhanden seien, sagt der Schulleiter. Und deshalb waren bei der gestrigen Vorstellung der Lernfabrik auch die mitwirkenden, regional ansässigen Firmenvertreter anwesend, die das Projekt mit der Feintechnikschule umgesetzt haben. "Die Lernfabrik ist keine Modellanlage. Sie soll sowohl fächer- als auch klassenübergreifend einsetzbar sein und ist durch den modularen Aufbau entwicklungsfähig", gibt Ettwein seinen Gästen Einblicke in die praktisch orientierte Lernmethode.

Produktion miterleben

Schüler können den Produktionsprozess hautnah miterleben. Mit Hilfe von virtuellen Lernmodulen können sie die Prozesse schon vorab kennenlernen und testen. Die virtuelle Darstellung und Steuerung der Prozesse sei vergleichbar mit einem Flugsimulator für einen Piloten in der Ausbildung, so Ettwein. Es könne virtuell in die Darstellung eingegriffen werden. Das didaktische Konzept sehe verschiedene Szenarien vor, so der Schulleiter. Je nach Ausbildung müssen Anforderungsbereiche unterschiedlich intensiv behandelt werden. Auch sei es wichtig, dass die Schnittstellen offen gelegt werden, sodass die Schüler experimentieren können.