Villingen-Schwenningen Individuelle Lernwege

Die Grundschule befindet sich zudem auf dem Sprung zur Ganztagsschule. "Der Antrag ist gestellt und wir sind guter Dinge, dass es zum nächsten Schuljahr klappt", sagt Sommer.

Am Klosterring setzt man schon seit längerem auf die Pädagogik und die Unterrichtsmaterialien der Maria Montessori. Die italienische Reformpädagogin propagierte den offenen Unterricht und die Freiarbeit. Lillian Joos, Lehrerin der Klosterringschule mit Montessori-Diplom, erzählte vom individuellen "Lernwegen" der Kinder, die selbstständig und je nach Interesse an verschiedenen Themenblöcken arbeiten. Im Fach Mathematik beschäftigen sich die einen mit geometrischen Körpern, andere wiegen, ein Schüler löst Textaufgaben, ein anderer trainiert das große Einmaleins. Was erledigt ist, wird auf dem Lernweg abgehakt.

Der Unterricht beginnt um 8.30 Uhr mit Klassenlehrerzeit bis zur großen Pause. Darin enthalten ist ein zehnminütiges "Ankommen". Als weitere Besonderheit an ihrer Schule sieht Ursula Sommer den Musikunterricht mit der Mundharmonika für alle Drittklässler, finanziert über den Förderverein. In den vierten Klassen werden die Kinder durch Gerhard Schempp von der Musikakademie an die Gitarre herangeführt.