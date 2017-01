Schwarzwald-Baar-Kreis. "Nach langjähriger Planungs - und Bauzeit wird die neue Integrierte Leitstelle für den Schwarzwald-Baar-Kreis ihren Betrieb am 21. Februar aufnehmen". Das teilte das Landratsamt gestern mit. "An diesem Tag werden bis zur vollständigen Umstellung die alte als auch die neue Integrierte Leitstelle doppelt personell besetzt sein, bis alle Notrufleitungen, Leitungen für den Krankentransport und Hausnotruf umgeschaltet und getestet sind", so die Behörde. Standort der neuen Integrierten Leitstelle ist Klinikstraße 22, in VS die Inbetriebnahme hatte sich immer wieder wegen technischer Schwierigkeiten verschoben.