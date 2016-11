Villingen-Schwenningen In zehn Minuten zum Hauptpreis

VS-Schwenningen (mp). Da strahlte Niki Poschik, als sie gestern in der Sparkassen-Filiale an der Harzer Straße den ersten Preis beim Kreativwettbewerb von Direktor Jürgen Jauch überreicht bekam. Sie darf sich über einen 400-Euro-Gutschein des Europaparks in Rust freuen.