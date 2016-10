Villingen-Schwenningen In Worten und Szenen

VS-Marbach (ewk). Ein besonderes Geburtstagskind ist der badische Frauensonntag: Vor 100 Jahren von Marie von Marschall ins Leben gerufen wird er einmal im Jahr – ursprünglich in der Adventszeit – gefeiert. Er dient seither der "geistigen Aufrichtung und der Kontaktpflege" evangelischer Frauen. Das Jubiläumsthema lautet: Maria begegnet Elisabeth – ein Frauentreffen der besonderen Art. In der ganzen Welt beten Frauen die Worte Elisabeths an Maria als Rosenkranzgebet. Und Marias Lied-Antwort ist hundertfach in Gedicht und Musik übersetzt und überliefert. Bis heute werden Marias Worte, die Gottes umstürzende Kraft preisen, gesungen: Jene Kraft, die die Mächtigen vom Thron stößt und den Geringen Gerechtigkeit schafft.