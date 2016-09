Villingen-Schwenningen In Weilersbach steigt die Allgäu-Gaudi

Die ersten Kontakte des Musikvereins Weilersbach zur Musikkapelle Engetried gehen auf die Initiative von Manfred Herbst aus Weilersbach sowie Otto Daufratshofer, dem damaligen Vorsitzenden aus Engetried, zurück. Es sind nun schon 15 Jahre her, als die Weilersbacher Musiker über Pfingsten zum ersten Mal bei den Engetriedern weilten. Seither besuchen sich die Kapellen immer wieder gegenseitig und es sind bereits viele persönliche Freundschaften entstanden.

Einen besonderen Eindruck hinterließen die sympathischen Musiker aus dem Allgäu vor mehr als drei Jahren beim Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen des Musikvereins Weilersbach mit ihrer Alphornbläsergruppe beim Massenchor auf dem Dorfplatz.

Jetzt steht Gegenbesuch an

Der letzte Besuch der Weilersbacher bei ihren Freunden liegt gar nicht lange zurück. Über das Pfingstwochenende 2016 umrahmte der Musikverein in Engetried den Frühschoppen am Pfingstsonntag. Nun steht mit dem Auftritt der Engetrieder bei der "Allgäu-Gaudi" quasi der obligatorische Gegenbesuch an.

Am Sonntag gibt es dann die bekannte Hausmacher Schlachtplatte in vielen Variationen. Tagsüber unterhalten befreundete Kapellen die Besucher. Am Mittag wird ab 16 Uhr ein vielseitiges Kinderprogramm mit Clown "Harry Zapp" sowie dem "Circus Konfetti" angeboten, ebenfalls bei freiem Eintritt. Mit der Verlosung – als Hauptpreis gibt es ein langes Wochenende für zwei Personen in einem gehobenen Hotel in Füssen – klingt das Herbstfest der Bläserjugend gegen 18 Uhr aus.