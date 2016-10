Villingen-Schwenningen In Villingen geht es rund

Geöffnet ist der Rummel von Donnerstag bis Samstag von 13.30 bis 22 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr. Der Montag ist Familientag. Zwischen 13.30 und 20 Uhr gelten ermäßigte Fahrpreise.

In der Innenstadt ein paar Höhenmeter tiefer hat seit heute das Freiluft-Kaufhaus geöffnet. Mehr als 200 internationale Händler locken mit allem, was man so brauchen könnte. Marktmeister Arno Laubis hat sich erfolgreich durch die alljährlich lange Liste der Bewerber gearbeitet, musste wieder etliche Absagen erteilen und sehen, dass die alteingesessenen Händler möglichst ihre Stammplätze wiederbekommen.

Von der Kittelschürze, Blumenzwiebeln, Wachstuchtischdecken und Unterwäsche über CDs, Schallplatten, Socken und Pfannen bis hin zu Strickwolle, Kochlöffel, Gewürze und Gartenaccessoires reicht ein abwechslungsreiches Angebot, das an den Werktagen von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zugänglich sein wird.

Die Linie acht des öffentlichen Busverkehrs wird für die Zeit des Rummels im Friedengrund in den nächsten vier Tagen wieder um die Haltestelle am Grüngutsammelplatz ergänzt.