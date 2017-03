Villingen-Schwenningen In Villingen donnern die Kanonen

Schon am Freitag werden die Gäste im Vereinsheim im Elisabethenturm in Empfang genommen. Am Samstag und Sonntag kann man Geschichte hautnah erleben und am Sonntag wird, vor dem großen Umzug der Bürgerwehren, auf dem Marktplatz der Schlussappell durchgeführt.

Die Grenadiere wollen bei allen Vorführungen den Spaß am Spiel vermitteln.

Vorgenommen habe man sich dabei, so Kassierer Matthias Kunle, die entstehenden Kosten zu decken.

Das soll mit Hilfe von Sponsoren und über Spenden geschehen, für die Besichtigung des Biwaks und das Miterleben der Beschießung erhebt man jeweils einen geringen Eintrittspreis, und im Spitalgarten wird es eine Bewirtung in historischen Tavernen geben.