Villingen-Schwenningen In Tuttlingen soll Kriminalpolizei künftig bleiben

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Die Chancen, dass Tuttlingen Sitz eines Präsidiums bleibt, sind nach den Empfehlungen einer Expertenkommission von Finanzfachleuten gesunken. Die Regierungsfraktionen hätten jetzt die Unterlagen erhalten, bestätigte Renato Gigliotti, Sprecher des Innenministeriums. Es werde am Dienstag im Ministerrat beraten und diskutiert. Am Mittwoch soll eine gemeinsame Strategie festgelegt und die Entscheidung getroffen werden. Im Gespräch sei, so Gigliotti, dass das Polizeippräsidium Konstanz Teile von Tuttlingen übernehme, in Oberschwaben ein weiteres Präsidium entstehe und in Tuttlingen eine Kriminalpolizeidirektion verbleibe.