Villingen-Schwenningen In Tannheim vielfach engagiert

Zudem hatte sie Eltern und Schwiegereltern versorgt. Mittlerweile halten sie auch ihre fünf Enkelkinder gut auf Trab. Sie wurde und wird immer einmal wieder darauf angesprochen, dass es als so genannte Reingeschmeckte nicht einfach sei, in Tannheim anzukommen. Sie sei von Anfang an auf die Leute zugegangen und habe damit vielleicht unbewusst das Richtige getan.

Ins örtliche Leben war sie bald integriert, als Elternbeiratsvorsitzende, in der Frauengemeinschaft und in der Pfarrgemeinde St. Gallus. Als 1965 in Tannheim erstmals ein Pfarrgemeinderat gewählt wurde, lehnte sie eine Kandidatur ab, weil ihr Ehemann kurz zuvor in den Gemeinderat gewählt wurde. Einer in der Familie in einer solchen Position sei genug, meinte sie.

1973 wurde sie mit höchster Stimmenzahl in den Pfarrgemeinderat gewählt, dem sie 37 Jahre bis 2010 angehörte, davon von 1977 bis 2005 als Vorsitzende. Mit acht Pfarrern hatte sie es zu tun. Sie kam mit ihnen sehr gut klar, weil sie diesbezüglich den Pfarrer auch Pfarrer bleiben lassen wollte. Auch im Pfarrgemeinderat habe man gut zusammengearbeitet, sonst gehe so etwas nicht.

An Baumaßnahmen konnten in dieser Zeit unter anderem eine kleine Kapelle als Gedenkstätte gebaut werden zur Erinnerung an das abgerissene Paulinerkloster. Außerdem wurde die Verrechnungsstelle mit dem angegliederten Pfarrsaal errichtet, das Dach der St. Galluskirche erneuert, und auch im Inneren des Tannheimer Gotteshauses gab es einige Renovierungsarbeiten. Sie selbst war unter anderem tätig als Kommunionhelferin, Lektorin, für das Rosenkranzgebet, und als erster Laie übernahm sie Wortgottesdienste.

Das große Geburtstagsfest findet heute Abend im Pfarrsaal statt. Ortsvorsteherin ­Anja Keller wird ebenfalls anwesend sein, nicht offiziell diensthabend, einfach nur als ihre Tochter. Lore Zimmermann freut sich auf das Fest, ist "aufgeregt wie ein junges Fohlen vor dem Start". Obwohl die Organisationsarbeit nicht an ihr hängt, ist sie noch mitten drin, getreu dem Motto "mutig vorwärts, dankbar rückwärts und gläubig aufwärts".