Villingen-Schwenningen In sechs Gewerbeobjekte eingebrochen

Villingen-Schwenningen. Offensichtlich haben sie Büroräume nach Bargeld abgesucht, vermutet die Polizei. Betroffen waren im Gewerbegebiet Vorderer Eckweg eine Tanzschule, ein Lackierbetrieb und eine Autowerkstatt. Im Industriegebiet Vockenhausen drangen die Täter in eine Bäckerei, einen Mineralölhandel und in ein Ingenieur-Büro ein. Über die Schadenshöhen können noch keine genauen Angaben gemacht werden. In diesem Zusammenhang sind in der Vergangenheit britische beziehungsweise irische Personen aufgefallen, die mit einem hellen Kastenwagen unterwegs waren und im Reisegewerbe Waren bei verschiedenen Firmen angeboten haben. Hinweise zu den Personen oder zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.