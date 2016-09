Villingen-Schwenningen In Schule Feuerlöscher versprüht

Villingen-Schwenningen. Nach Erkenntnisstand der Polizei sind in der Nacht auf Montag mindestens zwei Täter in die Goldenbühlschule in der Offenburger Straße eingebrochen, haben darin einen Getränkeautomaten vollständig demoliert und zwei Feuerlöscher in den Hausfluren versprüht. Nach dem Einschlagen einer etwa 100 mal 115 Zentimeter großen Scheibe einer Eingangstür gelangten sie in die Schule. Zuvor hatten die Einbrecher vergeblich versucht, die Tür im Erdgeschoss der Schule gewaltsam aufzuhebeln.

Im Schulgebäude machten sich die Eindringlinge an einem Getränkeautomaten zu schaffen. Beim vergeblichen Versuch, den Automaten aufzubrechen, wurde dieser vollständig zerstört. Als Nächstes begaben sich die Unbekannten in das Obergeschoss der Schule, nahmen dort zwei Feuerlöscher aus den Halterungen und versprühten deren Inhalte in den Hausfluren.

Nach Polizeiangaben richteten die Einbrecher durch ihre Tat Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro an. Die Polizei Villingen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Hinweise. Personen, die Angaben zu der Tat oder den mindestens zwei unbekannten Einbrechern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, in Verbindung zu setzen.