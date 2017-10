Villingen-Schwenningen In Partner und ins Dorf verliebt

Die Feierlichkeiten beginnen mit dem Dankgottesdienst in der Kirche Weilersbach, denn vor 50 Jahren gaben sie sich hier das Ja-Wort. Das Jubelpaar wohnt seit 50 Jahren in der Heimatgemeinde von Wilfred Stern, seine Frau Mechthild stammt aus Obereschach. Nach der Heirat übernahm Mechthild Stern mit Unterstützung ihres Mannes die Kassengeschäfte der damals noch selbständigen Raiffeisenskasse. Bis 1998 war sie stets für ihre Kunden da.

Den Berufsweg begann Wilfried Stern mit der Lehre als Mechaniker, es folgte das Studium zum Maschinenbauingenieur und anschließend zum Lehrer an Berufsschulen. Etwa 30 Jahre war er an der Gewerbeschule in Villingen tätig. Neben Beruf und Familie engagierte sich der Jubilar im kommunalen Bereich in seiner Gemeinde, zuerst als Stadtrat und dann 15 Jahre als Ortsvorsteher. Dem Jubilar lag eine gute Entwicklung von Weilersbach besonders am Herzen. Sein liebstes Kind war die Glöckenberghalle, deren Planung und Bau er forcierte. Seit nun einigen Jahren genießt das Jubelpaar seinen wohlverdienten (Un)-Ruhestand. Mechthild und Wilfried Stern sind dankbar, dass sie dieses Fest bei guter Gesundheit feiern können.