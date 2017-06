Villingen-Schwenningen In Mathe ein Ass

Am Hoptbühl-Gymnasium nahmen in diesem Jahr, angespornt von den fünften Klassen bis zur Kursstufe, über 100 Schüler am Wettbewerb teil. Am Wettbewerbstag selbst wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Räume wurden wie für eine Abiturprüfung vorbereitet – ein Blick auf das Nachbarblatt: unmöglich. "Da die Anzahl der Aufgaben sehr groß ist, schafft es eigentlich kein Schüler, alle Aufgaben zu meistern. Schon wenn nur die Hälfte der Aufgaben gelöst wird, hat der Schüler ein gutes Ergebnis erzielt", erklärt Mark Mennecke, der den Wettbewerb am GaH betreut.

Dass in diesem Jahr gleich fünf erste bis dritte Preise an der Schule vergeben werden konnten, sei eine erfreuliche und nicht alltägliche Leistung, erklärt er weiter. Vier der fünf stehen an diesem Schultag vor der Tafel und halten ihre Preise in der Hand: Logik- und Mathespiele. Das nächste Känguru kann kommen.