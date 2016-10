VS-Villingen. Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Täter zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, den linken Kotflügel und die Stoßstange an einem in der Heinrich-Mann-Straße in Villingen geparkten Kia Picanto zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 07721/60 10.