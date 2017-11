VS-Marbach/Bad Dürrheim. Ein 47-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas ist am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der Fahrt zwischen Marbach und Bad Dürrheim von der Kreisstraße abgekommen und in die Leitplanken geprallt. Möglicherweise war teilweise überfrierende Nässe auf der Straße und eine dahingehend nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Unfall, teilt die Polizei mit. Am Fiesta entstand rund 10 000 Euro Sachschaden. Zudem wurden Leitplanken über eine Länge von etwa acht Metern beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.