VS-Schwenningen. Am Pfingstwochenende sind nach Angaben der Polizei unbekannte Täter in den Lagerraum des Fördervereins der Tafel "Mach Mit" eingebrochen und haben Geld mitgenommen. Hierfür hebelten sie die Eingangstüre auf und gelangten in das Gebäude. Aus einem Schrank entwendeten die Unbekannten etwa 150 Euro Bargeld und eine EC-Karte. Ebenso nahmen sie einen Laptop mit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf etwa 300 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.