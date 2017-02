VS-Schwenningen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ist in der Dualen Hochschule in der Karlstraße eingebrochen worden. Durch unbekannte Täter wurde laut Polizei der Konferenzraum im dritten Obergeschoss aufgehebelt und ein an der Decke montierter Beamer gestohlen. Zudem wurde zwischen Montag, etwa 17.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in der Jakob-Kienzle-Straße in der Hochschule Furtwangen eingebrochen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, dort verschiedene Türen aufzuhebeln, gelangten der oder die Einbrecher in Büroräume. Es wurden vorwiegend elektronische Kleingeräte gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise in beiden Fällen unter Telefon 07720/8 50 00 erbeten.