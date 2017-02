Villingen-Schwenningen In Glöckenberghalle steppt der Bär

Die Epfelschittler-Mama Marion Bauer hatte ihre Stimme verloren, das heißt, kein Wort kam aus ihrer Kehle. Also sprang Thomas André, der Kassierer der Epfelschittler ein, und brachte die Kleinsten tanzend und springend auf Trab. Inzwischen hatten sich die Jüngsten als Pinguine verkleidet und wollten den Pinguin-Watschelgang aufführen. Einstudiert hatten Diana Kammerer und Kirsten Stern den Tanz mit den Kindern.

"Live ist Live" konnte man nur sagen, denn die Pinguine standen bereit, allerdings klemmte es mit der Musik. "Was machen wir"? fragte sich Thomas André und rief zum Notprogramm auf: "Tatü tata, die Feuerwehr ist da", wirbelte er mit den Händen, und das Jungvolk tanzte dankbar mit ihm den Feuerwehrtanz. Nach der Wiederholung meldete die Technik: "Musik kommt", und die Jüngsten verwandelten sich sofort in Pinguine, die über die Bühne watschelten. "Geht doch", freuten sich die Zuschauer und verlangten Zugabe. Die Cheerleader Kids standen auch schon bereit und wirbelten nach den Pinguinen über die Bühne. Das verlangte nach Zugabe, während im Foyer schon die Schwenninger Bären rumorten. Dann trotteten sie in Formation in die Halle, strählten die Kinder, die je nach Nervenkostüm cool blieben oder sich hinter Mama versteckten.

Der Bärendompteur erläuterte die Scheme der Bären, deren eine Hälfte freundlich und die andere Hälfte grimmig war. Nach dem Abmarsch wurden der Bär und die ­Dominos aus Weilersbach vorgestellt, anschließend marschierten die Epfelschittler ein, der Narrenmarsch wurde gespielt und das Häs erklärt.